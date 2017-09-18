На Житомирщине причиной рокового ДТП, в котором погиб лесник, стал лось, который выбежал на проезжую часть (ФОТО)
В пятницу, 15 сентября, близка 14:00, на автодороге сообщением Народичи – Радча было найдено поврежденное авто марки Volksvagen B5 синего цвета. В нем находился мастер лесозаготовительных работ Радчанського лесничества 32-летний Андрей Нестерчук. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского ОУЛМГ.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил многочисленные травмы и был прооперирован в Народицькій ЦРБ. Однако, не приходя в сознание, лесник умер. Трагедия произошла в результате столкновения автомобиля с взрослым лосем, который после удара упал на крышу и скатился на дорогу. Животное сразу не нашли, только на следующий день вблизи аварии лесоводы увидели мертвого лося, который от полученных травм также погиб.
У мужчины осталось двое маленьких детей, сын 2008 г.н. и дочка 2016 г.н. ГП «Народицьке СЛГ» взяло на себя все расходы по погребению коллеги и уже заявило, что не оставит семью наедине и будет поддерживать материально.
«Популяция лосей на Житомирщине высокая. Запрет на отстрел приводит к такой активности животных в лесу, которые становятся причиной ДТП и смертельных случаев на дорогах области», – рассказывает заведующий сектором охотничьего хозяйства ЖОУЛМГ Роман Логвинчук.