На Житомирщине продолжено рассмотрение дела о признании незаконным предоставление ООО «Валки-ильменит» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земли
Прокуратура Житомирской области доказала в суде апелляционной инстанции незаконности прекращения производства по делу о признании потиправним предоставления ООО «Валки-Ильменит» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в аренду земельного участка в Коростенском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
“Установлено, что Стремигородською сельским советом в мае 2016 года, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, принято неправомерное решение о предоставлении указанного разрешения без проведения земельных торгов. К тому же, согласно Генерального плана застройки населенного пункта, земельный участок площадью 0,5 га относится к землям жилищной и общественной застройки”, – говорится в сообщении.
Коростенской местной прокуратурой заявлен иск об отмене незаконного разрешения о предоставлении в аренду земельного участка для размещения основных, подсобных и вспомогательных сооружений и зданий для нужд, связанных с пользованием недрами.
Однако, Житомирский окружной административный суд придя к выводу, что указанное дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, закрыл производство.
Органы прокуратуры области не согласились с таким решением, обжаловав его в апелляционной инстанции.
Житомирским апелляционным административным судом доводы прокуратуры признаны обоснованными, жалоба удовлетворена.
Следовательно, определение суда первой инстанции отменено и дело направлено для продолжения рассмотрения и принятия законного решения к Житомирского окружного административного суда.