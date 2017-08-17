На Житомирщине прокуратура и налоговики разоблачили незаконную деятельность по распространению фальсифицированных алкогольных напитков (ФОТО)
Прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, за ч. 3 ст. 204 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Установлено, что группа лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии организовала деятельность с незаконного распространения подакцизных товаров на территории Житомирской области.
«В ходе досудебного расследования, прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведен ряд санкционированных обысков в местах хранения незаконно изготовленной алкогольной продукции. По результатам обысков, изъято 450 литров фальсифицированных алкогольных напитков, 150 литров этилового спирта и табачные выборы, ящик водки с поддельными акцизными марками известного бренда», – говорится в сообщении.
В настоящее время подано ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит налоговая милиция области.