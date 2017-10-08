На Житомирщине прокуратура прекратила неправомерное использование водохранилища площадью более 330 гектаров, что входит к бассейну р. Днепр
Иск прокуратуры Житомирской области о признании незаконным согласования режима рыбохозяйственной эксплуатации водохранилища «Лесное», что в Попельнянском районе, выданного частному предприятию, административным судом удовлетворен в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
Следовательно, нарушены интересы государства восстановлены, незаконные согласования отменены.
Речь идет о том, что в марте 2016 года Управлением охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства в области согласовано частному предприятию режим рыбохозяйственной эксплуатации водохранилища «Лесное», площадью 331 га, расположенного в г. Ирпень в бассейне р. Днепр возле пгт. Корнин Попельнянского района.
В дальнейшем, в апреле 2016 года, режим эксплуатации согласовано Госагентством рыбного хозяйства Украины.
«Однако, как установлено прокуратурой области, предприятие использует водохранилище без соответственно зарегистрированного права пользования земельным участком и при отсутствии согласования уполномоченных на это органов государственной власти и местного самоуправления, чем нарушает требования природоохранного и земельного законодательства», – говорится в сообщении.
Прокуратурой приняты меры представительского характера и прекращено неправомерное использование водохранилища, входит к бассейну р. Днепр.