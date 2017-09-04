На Житомирщине прокуратура требует прекратить незаконную аренду земельного участка водного фонда стоимостью более 16 млн грн
Бердичевской местной прокуратурой заявлен иск о признании незаконным и отмене распоряжения Бердичевской районной государственной администрации о предоставлении в аренду земельного участка водного фонда, что в Бердичевском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Установлено, что в марте 2013 года Бердичевской райгосадминистрацией принято неправомерное решение о предоставлении в аренду сельском фермерскому хозяйству земельного участка водного фонда общей площадью почти 17 га ориентировочной стоимостью свыше 16 млн грн на территории Терехівської сельского совета Бердичевского района», – говорится в сообщении.
В частности, участок земли передан без обязательного проведения земельных торгов, чем нарушены требования земельного и водного законодательства. Кроме этого, не было проведено нормативной денежной оценки, что повлекло непоступление средств в бюджет.
Бердичевской местной прокуратурой, с целью прекращения незаконной аренды, приняты меры представительского характера. В настоящее время иск находится на рассмотрении в хозяйственном суде Житомирской области.