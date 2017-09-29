На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание в хлеву и не допустили переброски пламени на дом (ФОТО)
В четверг, 28 сентября, в 04:25, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной здания в сек. Вишняківка Хорошівського района. Об этом спасателям сообщил владелец горящего здания. Мужчина проснулся утром и увидел пламя из-под крыши. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.
«По прибытию дежурного караула пожарных пламенем было охвачено крышу здания. Проведя разведку внутри, они обнаружили очаг возгорания в электрической распределительной в перекрытии. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети», – говорится в сообщении.
В 04:40 пожар локализован, а в 06:05 ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить крышу хлева. Однако спасатели не допустили переброски пламени на жилой дом, что находился рядом.