На Житомирщине установили подозреваемого в убийстве, который после застолья забросал камнями мужчину (ФОТО)
Июль 24, 2017 | Новости | Комментариев нет|
В селе Станишовка 17 июля по магазином было найдено тело мужчины, забросанное камнями. Впоследствии выяснилось, что это 39-летний житомирянин, о безвестном исчезновении которого родные заявили в полицию несколько дней назад. Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполіції Житомирщины Вячеслав Печененко на своей странице в “Facebook”.
“Страшной трагедии предшествовало застолье. Не смотря на то, что мужчина пролежал в лесу почти неделю, полицейские все же смогли собрать доказательства и установили лицо, подозреваемое в причастности к убийству. Им оказался 20-летний житель Житомирского района, которому в настоящее время избрана мера пресечения – содержание под стражей”, – сообщил Печененко.