На Звягельщині полиция уличила парня в обворовывании дома
23-летнего жителя с. Барвинівки полицейские обоснованно подозревают в причастности к краже вещей из нежилого домовладения жительницы райцентра. Продолжается выяснение всех обстоятельств. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Утром, 2 сентября, в Новоград-Волынского отдела полиции обратилась 48-летняя жительница райцентра с сообщением о краже из принадлежащего ей дома в с. Барвинівка.
«На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что до нежилого дома вор попал, повредив оконную раму, и вынес из помещения домашнюю технику и металлические предметы быта. Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч грн», – говорится в сообщении.
Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (Кража) УКУ. В рамках уголовного дела полицейские установили причастность к преступлению 23-летнего ранее судимого местного жителя.
По действующему законодательству, молодому человеку может грозить от 3-х до 6-ти лет заключения.