На Коростенщине столкнулись две иномарки: водители получили травмы (ФОТО)
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 августа на 143 км автодороги Киев-Ковель, вблизи с. Грозино. Полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции и медики.
«По предварительной информации водитель автомобиля Renault Master, 26-летний житель Волынской области, двигаясь в направлении г. Ковеля, не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с отбойником, после этого выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 32-летнего жителя Коростенского района», – говорится в сообщении.
В результате ДТП оба водителя получили травмы в виде ран, ссадин и ушибов.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.