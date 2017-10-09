На Малинщині зафиксировано африканскую чуму свиней
По информации начальника Малинского районного управления ГУ ДПСС в Житомирской области Гвоздецького В. Ф., в личном крестьянском хозяйстве Науменко М. А., с. Головки Малинского района, выявлены заболевания АЧС. Об этом сообщает сайт «ІнфоМалин».
«На днях владелец животных сообщил в Малинську райветлікарню о заболевании двух свинок. В хозяйство выехали специалисты для установления причины. Из отобранного биоматериала установлен диагноз – африканская чума свиней (АЧС)», – говорится в сообщении.
Чтобы локализовать и ликвидировать вспышку АЧС, 7 октября провели заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Малинській райгосадминистрации, решением которого утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
На выполнение мероприятий при подозрении на АЧС проведен учет свиней в населенных пунктах зоны защиты. Согласно составленных списков учтено: в с. Головки – 41 гол. свиней, с. Маклаївка – 18 гол., с. Апрельское – 19 гол., с. Красный Лан – 1 гол.
Из ряда мероприятий установлено зону защиты по границе населенных пунктов Апрельское, Лідовка, Маклаївка и Красный Лан.
При въезде в с. Головки и выезде из села, в сторону с. Апрельское, решено установить два карантинные посты. Все остальные полевые дороги перекопать рвом для предотвращения проезда.