На одной из стен житомирской многоэтажки может появиться патриотический роспись
Дом на вул. Покровской, 5/1 может стать объектом для создания патриотического росписи. Такой проект в Бюджет участия подал житомирянин Сергей Носок.
Художественная композиция наделена глубоким символизмом:
– общая композиция выполнена в силуэте тризуба;
– ✔в средней части – силуэт «сестры Лыбидь» на баррикаде майдана Независимости;
– центральная часть объединяет символы украинской семьи;
– ✔женщина, что бьет в бочку – мать, которая всегда с нами;
– юноша, что призывает к борьбе – смелость и сила;
– дед, что улыбается – символ надежды;
– сын – отвага и будущее;
– слева и справа – защитники и борцы за свободу, казак и воин усиливают дух нашего свободолюбия;
– на дальнем плане и по бокам – народ, чьего духа не сломать.
Проголосовать за проект в рамках Бюджета участия можно с 1 по 10 октября в городском совете или в Богунский и Корольовській районных советах. Пункты для голосования будут работать в будни с 10:00 до 19:00, в выходные – с 11:00 до17:00. При себе следует иметь паспорт и идентификационный код. Также проголосовать можно будет не выходя из дома. Для этого необходимо зареєструтися на сайте Житомирского городского совета pb.zt-rada.gov.ua в окне регистрации скачать сканкопії (или фотографии) первой страницы паспорта и документа, подтверждающего принадлежность к города Житомира (регистрация в городе Житомире/студенческий билет/справка с работы), выбрать проекты из списка и проголосовать за те идеи, которые, по вашему мнению, являются наиболее приоритетными для улучшения города.