На площади Соборной в Житомире – движение транспорта в тестовом режиме, скорость ограничена до 20 км/ч
24 июля транспорт на площади Соборной в Житомире начал двигаться по новой схеме. В течение двух суток площадь был перекрыт, коммунальщики наносили новую разметку, а с 24 по 31 июля движение транспорта будет происходить в тестовом режиме.
«Работы еще продолжаются. Завершен таков основной этап – есть контуры нового круга, есть рядность, стрелки указательные, установлены все знаки на въездах на площадь Соборная. Движение запущен в тестовом режиме, постоянно дежурит полиция, дает разъяснения, не штрафует. В течение этой недели продлится ограничение скоростного режима 20 км/час. Также стоят на выездах соответствующие знаки, чтобы максимально дисциплинировать, а уже с 1 августа все будет функционировать полноценно, будут штрафы за нарушение и все остальное», – рассказал заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.
Он отметил, что в настоящее время коммунальщики будут продолжать работы, и акцентировал внимание на том, что отныне въезд на Замковую гору будет возможен через улицу Рыльского, а выезд – по улице Кафедральной.
«В течение этой недели будут длиться маркировки островков безопасности и обустройства паркомест, но уже движение происходит по новому принципу, по новой схеме организации дорожного движения. Тот, кто на круге, является главным, и все, кто выезжают с прилегающих улиц, должны уступить ему дорогу, предоставить приоритет. Основные изменения произошли как раз возле выезда из суда таким образом, чтобы исключить пересечения дорог и разгрузить потенциальную возможность столкновения автомобилей», – сказал Дмитрий Ткачук.
Напомним, 4 апреля 2017 года Верховная Рада изменила правила проезда круговых перекрестков: теперь преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Как сообщал Житомир.infoна главном житомирском майдане зарисовали старую разметку, проезд разрешали только свадебным кортежам.