На площади Соборной в Житомире – движение транспорта в тестовом режиме, скорость ограничена до 20 км/ч
24 июля транспорт на площади Соборной в Житомире начал двигаться по новой схеме. В течение двух суток площадь был перекрыт, коммунальщики наносили новую разметку, а с 24 по 31 июля движение транспорта будет происходить в тестовом режиме.
«Работы еще продолжаются. Завершен таков основной этап – есть контуры нового круга, есть рядность, стрелки указательные, установлены все знаки на въездах на площадь Соборная. Движение запущен в тестовом режиме, постоянно дежурит полиция, дает разъяснения, не штрафует. В течение этой недели продлится ограничение скоростного режима 20 км/час. Также стоят на выездах соответствующие знаки, чтобы максимально дисциплинировать, а уже с 1 августа все будет функционировать полноценно, будут штрафы за нарушение и все остальное», – рассказал заместитель городского головы Дмитрий Ткачук.
Он отметил, что в настоящее время коммунальщики будут продолжать работы, и акцентировал внимание на том, что отныне въезд на Замковую гору будет возможен через улицу Рыльского, а выезд – по улице Кафедральной.
«В течение этой недели будут длиться маркировки островков безопасности и обустройства паркомест, но уже движение происходит по новому принципу, по новой схеме организации дорожного движения. Тот, кто на круге, является главным, и все, кто выезжают с прилегающих улиц, должны уступить ему дорогу, предоставить приоритет. Основные изменения произошли как раз возле выезда из суда таким образом, чтобы исключить пересечения дорог и разгрузить потенциальную возможность столкновения автомобилей», – сказал Дмитрий Ткачук.
Напомним, 4 апреля 2017 года Верховная Рада изменила правила проезда круговых перекрестков: теперь преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Как сообщал Житомир.info на главном житомирском майдане зарисовали старую разметку, проезд разрешали только свадебным кортежам.
Житомир.info