На сессии горсовета депутаты хотят, чтобы начальник полиции Михаил Сорока отчитался
На двадцать шестой очередной сессии городского совета 28 сентября депутаты хотели заслушать отчет начальника Житомирского отдела полиции Михаила Сороки.
«Я видел начальника горотдела Сороку и он сказал, что сегодня на сессии его докладе нет. Хочу услышать представителя полиции», – отметил Олег Черняхович.
Свое недовольство работой полиции обнаружила и председатель фракции ВО «Батькивщина» Любовь Цимбалюк.
«Что у нас происходит на каждой сессии? Что такое количество полиции делает в этом помещении? Что происходит, почему они не работают в мост? Мы выделяем им средства, чтобы они нас охраняли? Скажите мне, депутаты, кто кого боится? Пусть идут в город и работают. Полиция часами не едет на вызовы людей, то что они здесь делают?», – отметила Любовь Цимбалюк.
Городской голова Сергей Сухомлин отметил, что Николай Сорока сегодня отчитается перед депутатами.