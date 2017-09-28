На сессии горсовета депутаты хотят, чтобы начальник полиции Михаил Сорока отчитался

magictr | Сентябрь 28, 2017 | Новости | Комментариев нет

На двадцать шестой очередной сессии городского совета 28 сентября депутаты хотели заслушать отчет начальника Житомирского отдела полиции Михаила Сороки.

«Я видел начальника горотдела Сороку и он сказал, что сегодня на сессии его докладе нет. Хочу услышать представителя полиции», – отметил Олег Черняхович.

Свое недовольство работой полиции обнаружила и председатель фракции ВО «Батькивщина» Любовь Цимбалюк.

«Что у нас происходит на каждой сессии? Что такое количество полиции делает в этом помещении? Что происходит, почему они не работают в мост? Мы выделяем им средства, чтобы они нас охраняли? Скажите мне, депутаты, кто кого боится? Пусть идут в город и работают. Полиция часами не едет на вызовы людей, то что они здесь делают?», – отметила Любовь Цимбалюк.

Городской голова Сергей Сухомлин отметил, что Николай Сорока сегодня отчитается перед депутатами.

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