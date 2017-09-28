На сессии горсовета управление образования отчитается о отопительный сезон в детских садах Житомира (ФОТО)

magictr | Сентябрь 28, 2017 | Новости | Комментариев нет

В Житомире 28 сентября во время заседания сессии городского совета депутаты заслушают отчет управления образования о подготовке отопительного сезона в детских садах города. Об этом во время сессии попросила Любовь Цимбалюк, обратившись к мэру.

«В блоке вопросов об образовании от профильного заместителя, начальника управления и от вас хотелось бы услышать относительно отопительного сезона. Все уже поняли, что многие говорят о том, что отопительный сезон начнется раньше, такое возможно. Меня интересует вопрос относительно газа, то есть его наличия на сегодняшний день. И что у нас с заведениями образования, меня это беспокоит. Я знаю, какая у нас ситуация в детских садах № 44, 46, 52, 56 и 73. Беспокоятся родители, которые все время звонят и об этом говорят. На самом деле беспокоятся работники учреждений. Поэтому хотелось бы услышать ответ на эти вопросы», – обратилась к городскому голове депутат Житомирского городского совета Любовь Цимбалюк.

Городской голова попросил докладчиков из управления образования при рассмотрении их блока вопросов подготовить ответ на вопрос депутата.

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