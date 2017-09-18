На Чудновском мосту в Житомире – ДТП с маршруткой, вызвали «скорую»
18 сентября на Чудновском мосту в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.
Об этом в соцсети сообщила журналистка Елена Кузнецова.
«ДТП на Чудновском мосту. Столкнулись три автомобиля, среди которых 44 маршрутка. В маршрутке на момент ДТП было двое пассажиров. Они не пострадали. Обстоятельства выясняет полиция», – написала житомирянка.
На фото видно номер маршрутки – 44 (ООО “ПАТП – 2007”, директор Савицкий Валентин Евгеньевич). Автомобили-участники ДТП двигались в сторону Корбутовки.
Пресс-офицер патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк уточнил Житомир.info, что столкнулись два автомобиля, но пострадавших нет.
«Сообщение поступило на «102» как ДТП с пострадавшими, вызывалась «скорая», но на месте выяснилось, что пострадавших нет. Водители оформляют европротокол. Столкнулись «Рута» (маршрутка) и Renault Trafic», – рассказал пресс-офицер.
Фото читателей, видео – Елена Кузнецова
Житомир.info