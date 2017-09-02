Незрячий мужчина сконструировал трактор, на котором ездит (ВИДЕО)
В этом оживленном мужчине из села Горшок на Коростенщине трудно узнать незрячего. Выдают разве что черные очки. Потеря зрения в 2009-м году за несчастный случай не помешал Олегу Савчуку жить интересно, учиться наощупь выполнять любую работу и даже управлять трактором. Его человек сделал за зиму из разных запчастей, подстроил под себя и сейчас активно использует в хозяйстве.
«Мусор вывезти из дома, какого навоза привезти на огород, дров из леса привезти. Для хозяйства Раму сделал, а потом до нее начал баловаться все. Москвічьовский городов стащил, коробка и передний руль МТ-шки, двигатель с мотоблока, хоть экономный, солярочки налляв и воскресенье можно ездит», – рассказывает Олег Савчук.
Сначала ездить вслепую пробовал на мотоцикле. Его привезли друзья-байкеры. Было страшно, но, говорит, со временем это прошло. Главное, чтобы рядом кто-то был, тогда потихоньку можно ехать.С папой любят ездить два сына. А особенно маленькая Маринка, 2-летняя папина помощница.
«Когда папа зовет, чтобы принесли гвозди, то она первая летит в гараж, берет их и несет. Только куда-то едем, уже стоит возле трактора и кричит: «Папуля, бум-бум!», – говорит сын Олега Максим Савчук.
Старший сын стал для мужчины глазами. Максим помогает папе во всем, параллельно приучается к мужской работе. Средний ребенок – 9-летний Денис очень любит учиться. Отец сделал для детей качели, недавно закончил беседку, где семья собирается его послушать игру на гитаре.
Незрячий человек научился электросварке, которое давалось ему нелегко. Впоследствии научился резать дрова, работать с деревом. Было трудно, но, признается он, был стимул – его семья. Пригодиться мужчине стала его бывшая работа каменщиком, столяром, подсобником, бетонщиком. Да, он собственными руками наощупь построил веранду, провел в дом воду, заменил электропроводку. Жена мужа говорит: полюбила Олега с первого взгляда. Поэтому ценит его старания и работу, которую тот выполняет
«Справляется по дому, даже котлеты мне жарит, сам замесил, піджарив, мне только перевернуть. Врач детский пришел, спрашивает, что это он там делает. Говорю, котлеты жарит. Дрова – вместе ездим в лес. А так огород я сама. По строительству он сам. Помидоры помогал сажает, лук сам сажал под палочке», – говорит Галина Савчук.
Живет семья СавчукІв на пенсию Олега. Имеют небольшой огород. Друг семьи Александр говорит: не все в селе верят в то, что Олег не видит. Мол, слишком активный.
«Многие не верят, что он слепой, как можно слепому сделать трактора, беседку, двора забетонировать. Это все своими руками. Пример надо брать, потому что для других, которые ведут себя плохо, то это инвалид и так работает», – говорит Александр Ходаковский.
И не все мужчины считают примером. Находятся и те, кто даже слова доброго для него не найдет.
Директор школы, в которую ходят дети Олега, наоборот, не нарадуется семьей.
«Человек с большой буквы: действительно, ей эти изъяны не мешают, а наоборот вдохновляют на все самое лучшее, сделать что-то новое, что-то построить, создать. Я очень завидую такому человеку», – говорит Елена Грищук, директор Горщаківської ООШ І-ІІІ степеней.
Сам Олег Савчук не обращает внимания на сплетни и зависть людей. Наоборот, уверен: когда есть желание работать, жить, то и возможность найдется. Даже с недостатками здоровья. Таким как он мужчина советует не терять жажды жизни.
«Держитесь, не опускайте рук, пробуйте что-то делать и оно обязательно получится. Особенно если есть друзья, поддержка, женщина, дети, надо думать о них в первую очередь. В петлю всегда успеешь, а жить стараться надо», – говорит он.
Муж мечтает поскорее отремонтировать дом и найти возможность улучшить финансовое положение семьи. Остальное для счастливой жизни, говорит, он имеет.