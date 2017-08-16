Нетрезвый лихач в Бердичеве залез на строительный кран (ВИДЕО)
Когда человек в состоянии алкогольного опьянения, от нее можно ждать чего угодно. Особенно, когда такого человека тянет на приключения. Так случилось с 31-летним жителем Бердичевского района, который будучи в нетрезвом состоянии залез на строительный кран, который выше 9-этажного дома, прошел до конца стрелы, сел, свесил ноги и стал с высоты смотреть на широкий мир.
Охранник строительного объекта, где находится кран, сетует: всех сдержать не может. Люди на строительство приходят постоянно, одни даже спецліхтарі украли. То, что уже говорить о чудаках.
А мужчина тем временем начал кричать, чтобы ему дали три тысячи гривен, иначе прыгнет. Приехали пожарные, медики и правоохранители. Начали уговаривать не делать глупостей и спуститься. Охраннику даже пришлось пообещать мужу те три тысячи, чтобы только не прыгал здесь и сейчас. Тот поверил. И как ни в чем не бывало преспокойно себе спустился.
Инспектор сектора мониторинга, майор полиции в Бердичеве Ольга Харитонова говорит: «Такой инцидент – не случайность, ведь в состоянии алкогольного опьянения возможно и не такое. Ответственность за такие развлечения, вероятнее всего, мужа ждет, и вряд ли он вспомнит, за что. Ведь врачи обнаружили в его крови почти 3 промилле алкоголя. Спас у жителя района удался на славу».