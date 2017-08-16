Общины Хорошівського района со «скрипом» решали, как преодолевать общие проблемы (ФОТО)
Во вторник, 15 августа в Иршанске состоялся круглый стол «Состояние и перспективы развития ОТГ Хорошівського района. Укрепление сотрудничества между общинами». Во время дискуссий появились определенные результативные решения, однако запад показал нежелание руководства трех поселковых советов идти на уступки в решении многих общих проблем.
Проведение круглого стола было инициировано Хорошівською районным советом. На мероприятие, кроме председателей сельских и поселковых советов района, были также приглашены руководители областных органов власти, депутаты различных уровней, руководители учреждений, общественные активисты.
Сначала эксперт по вопросам децентрализации Сергей Горблюк визуально продемонстрировал общероссийские масштабы и специфику заключения договоров о сотрудничестве между общинами на основе существующей законодательной базы. А также обозначил, какую помощь Житомирский центр развития местного самоуправления может предоставить заинтересованным органам власти в районе.
Однако уже выступление главного врача Хорошівської районной больницы Нелли Багінської поставил руководителей местных советов в неловкое положение: «В этом году обслуживание учреждений здравоохранения возложено на местный бюджет. Поэтому у нас уже появилась задолженность за электроэнергию около 800 тыс. гривен. А с Новоборівської и Иршанской общин покрывается небольшая доля наших расходов, хотя жители их населенных пунктов не стали меньше посещать районную больницу. Но мы, врачи, не имеем морального права отсеивать людей, которые нуждаются в помощи, причем часто в сложных или критических состояниях. Как выходить из данной ситуации?»
До этих упреков руководители Новоборівської и Иршанской поселковых советов отнеслись с пониманием, но реальных шагов для преодоления вопиющей проблемы так и не предложили.
В то же время совместное видение у руководителей общин наметился после обсуждения дальнейшего функционирования Трудового архива района. В планах – оставить его в Хорошеве по финансированию деятельности по дольовим принципу.
А вот во время обсуждения проблем дорожной отрасли общий акцент ставился на том, что дороги района не могут выдерживать нагрузки большегрузных фур, которые курсируют с каменедобувних предприятий. При этом бюджеты общин явно недостаточно для строительства качественных дорог, которые будут выдерживать движение грузовиков по 50 или 100 тонн. Параллельно этому руководство «Лизникивського карьеру» сообщил, что они фактически загнаны в тупик, поскольку не могут договориться с «Укрзализныцей» о регулярном вывозе своей продукции железнодорожными вагонами. Поэтому горы готовой продукции накапливаются на карьере, а само предприятие уже долгое время работает в убыток. Относительно данной проблемы участники круглого стола решили совместно «прессинговать» власть высших уровней с привлечением народных депутатов и руководства области.
Напоследок военный комиссар Хорошівського района Александр Зиневич озвучил необходимые ресурсы для реализации Программы укрепления территориальной обороны района: «Вы знаете, что в Беларуси должны происходить масштабные военные учения вместе с российским контингентом. Расстояние до северной границы невелика. Поэтому мы должны быть подготовленными к любым сценариям. А в Программе тероборони не говорится о отдельные общины. Там исключительно отмечается Хорошевского район. Поэтому финансирование этих потребностей должно быть исключительно совместным».
Резюмируя результаты проведения круглого стола заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецький отметил, что удивлен, почему руководители отдельных общин, которые прожили всю жизнь в пределах одного района, сейчас отмежевываются от совместных трудностей. Однако все наработки круглого стола и болезненные проблемы будут переданы председателю Житомирской ОГА Игорю Гундичу для дальнейшего реагирования. Так же и Хорошівська райсовет согласно протоколу заседания должна сформировать конкретные предложения для совместных действий всех трех общин, которые находятся в пределах района.