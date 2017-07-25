Одни радуются, другие жалуются: что думают водители про новую разметку на площади Соборной (ФОТО)
Уже с 24 августа, на майдане Соборном в тестовом режиме работает новая разметка. Представители патрульной полиции рассказывают, что за помощью водители обращаются часто: раз в 10-15 минут.
“Большинство водителей не обращают внимание на информационные борды. Они должны быть больше и ярче. Поэтому жизнь покажет ли обезопасила движение новая разметка. Пока аварий не было. Все стараются ехать по-новому, но попадаются старые дядьки, деды, которые давно учились в школе, они едут по старым правилам. Но со временем мы сделаем так, что они будут ездить по-новому”, – отметил инспектор патрульной полиции Мороз.
Также он добавил, что затрудняет движение отсутствие знаков, ведь, по его опыту, большинство водителей привыкли обращать внимание именно на них.
Мнения житомирян по поводу разметки разбежались, одни радуются упрощению движения, другие жалуются на непонятность разметки.
“Сейчас стало лучше ездить. Трудностей не было, если знаешь правила, то не нужна даже помощь патрульных. На информационные борды внимание не обращаю, просто смотрю и еду по разметке”, – рассказал водитель Дмитрий.
Но новая разметка понравилась далеко не всем, ведь есть и те, у кого она вызывает только возмущение.
“Раньше было гораздо лучше, было все понятно, а здесь не понятно, кто кому должен уступать, кто кого должен пропускать, то есть возникает путаница. Я не имею времени обращаться к представителям патрульной полиции за разъяснениями, ведь постоянно спешу”, – жалуется житомирянин Николай.
Но лучше всего разметку могут судить водители из других городов. Они, не зная, что разметка нанесена недавно, рассказывают об отсутствии трудностей и легкость движения.
“В любом случае, круг – это проще, быстрее. Правильно сделали, что нанесли разметку и сделали круг, так как должно быть в западных странах и других городах. У нас, как не местных, не возникло никаких проблем. Ехали по разметке. Было удобно, никакого дискомфорта”, – гость города Владислав.