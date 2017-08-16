Организаторы надеются, что фестиваль кино в Житомире не будет создавать неудобств для жителей Михайловской
Житомиряне три дня подряд бесплатно смогут смотреть украинские и польские документальные ленты просто под открытым небом на Михайловской. Об особенностях фестиваля Lampa.doc, который пройдет в ближайшие дни в Житомире, 16 августа рассказала организатор Наталья Красильникова.
По ее словам, принципиальной позицией организаторов является проведение фестиваля в городах меньше 1 млн населения. Одним из таких городов стал и Житомир.
«В Житомире фестиваль состоится впервые. Ему в общем уже два года. До Житомира мы приезжаем впервые, но это не первый город на карте фестиваля Lampa.doc. Житомир будет четвертым. До этого мы уже посетили Луцк, Червоноград и Кропивницкий. Впереди еще Запорожье и Умань, где заканчиваем фестиваль этого года. Фестиваль состоит исключительно из документального кино. Кино, которое сделано двумя странами: Украина и Польша, за последние два года. С польской программы мы имеем исключительно премьеры. Эти фильмы не видели зрители других фестивалей, их увидели зрители Lampa.doc в трех городах, которые я озвучила, но зрители ни Одесского кинофестиваля, ни Молодости их не видели, а кино на самом деле очень хорошее и стоящее», – рассказывает организатор фестиваля Lampa.doc Наталья Красильникова.
В рамках фестиваля зрители смогут посмотреть 12 документальных лент: 18 августа – «Три разговора о жизни», «Jamala.UA», «Ма», «Урок хождения», 19 августа – «Выиграть все», «Тесная связь», «Когда этот ветер утихнет», «Острая боль», и 20 августа – «Родные», «Первый поляк на Марсе», «Металлурги», «Вариация на виолончели соло». Кроме этого, желающие смогут послушать лекции о документальном кино и пообщаться с режиссерами.
«В Житомире событие состоится 18, 19 и 20 августа. Стартуем мы с 20:30 и каждый день показываем по четыре фильма. Общая продолжительность кинопоказа от 2,5 часов до 2 часов 45 минут (это самый длинный день). Фильмы разные по длине и эта программа может немного корректироваться. Кроме того в субботу и воскресенье имеем дополнительную секцию. Она небольшая, но я думаю, что очень полезная. Она даже для меня была полезной. Это две лекции из документалистики от главного редактора издания «Moviegram» Лукьяна Галкина. Это человек, который знает абсолютно все о кино. И его лекции будут называться «Как полюбить документальное кино». Поэтому на 17:00 в субботу и в воскресенье вас приглашаю в Украинский дом посетить эту лекцию. Кроме того, после этой лекции будет встреча с молодыми режиссерами, которые покажут свои последние доработки и с ними можно будет пообщаться предметно на тему практического создания документального кино», – говорит Наталья Красильникова.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли мешать фестиваль кино под открытым небом жителям Михайловской, женщина выразила надежду, что нет.
«Из опыта прошлого года и плюс опыт этого года, потому что уже три города мы проехали, аудитория приходит подготовленная, аудитория приходит очень культурная. И вот я могу сказать, что аудитория Lampa.doc уважает своего соседа по креслу, она уважает территорию на которой находится. Я в одном из мест проведения не замечала грязи, каких-то пластиковых стаканчиков, валяющихся. Я почти уверена, что не вызовет Lampa.doc подобной ассоциации ни до, ни после», – сказала организатор фестиваля Lampa.doc.
Как сообщал Житомир.infoна Михайловской житомирянам три дня подряд, с 18 по 20 августа, будут показывать кино под открытым небом.