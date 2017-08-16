Отравления грибами вложило на больничную койку шестерых членов семьи (ВИДЕО)
На Бердычевщине отравления грибами вложило на больничную койку семью из шести человек. Муж Елены – опытный грибник принес их домой как обычно. Женщина принялась чистить грибы, а впоследствии – приготовила из них поджарку к картофелю. Без лишних мыслей блюдо попробовала первой. Впоследствии почувствовала: ей стало плохо.
«Мне стало плохо, потом мужу, когда приехала «скорая» – детям стало плохо. Была рвота, тошнило, – такое состояние было», – вспоминает женщина.
Госпитализировали и родителей мужа: все обедали вместе. Врачи говорят: состояние больных было тяжелым, но не критическим. У всех были одинаковые симптомы: тошнота, слабость, диарея.
«Одинаковые симптомы, которые появлялись, мама первая пробовала грибы и первая начала жаловаться на недуги. Это и помогло поставить диагноз отравления грибами», – говорит заведующая отделением анестезиологии интенсивной терапии Бердичевской ЦГБ Ирина Тарахтелюк.
«У детей была рвота, температуры не было. Со слов родственников – употребляли грибы. Ела вся семья, детям проведена терапия», – кажедитячий анестезиолог Бердичевской ЦГБ Татьяна Ларчук.
Медики отмечают: грибы – еда недетская. Белок, который содержится в них, не переваривается и во взрослом организме. А когда в еду попадет токсичный гриб – последствия могут быть летальными.
Когда Елена показывает фото грибов на телефоне, кое-кто из врачей замечает там подозрительного гриба, которого они называют «заячьим». Опытный грибник Анатолий говорит: он известен еще как «синюшка». Внешне гриб очень похож на белый, но имеет горький вкус и на срезе обязательно меняет цвет.
«Заячий гриб – он как его срезать, то синеет, синькін гриб говорят еще», – говорит грибник Анатолий Несмеянов.
Под наблюдением врачей в семье стало лучше. Через несколько дней их выпишут домой. Теперь, говорят, даже замороженных на зиму грибов не едят вообще.
«Это были белые грибы, сыроежки, лисички и рядовки. Мы все лето собираем грибы, у нас замороженная целая ящик, но есть никто не будет даже», – говорит Елена.
Если не можете отказаться от грибов, врачи советуют обходить те, в съедобности которых вы не уверены. А когда стало плохо – не медлить и обращаться в больницу, потому что последствия могут быть фатальными.