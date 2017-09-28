Охраняют дома от мародеров, помогают местным: Житомирские полицейские продолжают выполнять служебные задачи на Винниччине (ФОТО)
Сводный отряд полицейских Житомирского региона несет службу по обеспечению правопорядка в Винницкой области. Правоохранители привлекаются к патрулированию и охране объектов и помогают местному населению избегать опасностей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Полицейские сводного отряда Житомирщины вместе с коллегами из других регионов продолжают работать на Виннитчине над преодолением последствий чрезвычайной ситуации.
В частности, правоохранители осуществляют патрулирование улиц населенного пункта, во время которого охраняют подворья местных жителей от мародеров и помогают избежать опасности тем, кто остался в городе.
Наряд житомирской полиции получил информацию о том, что в помощи нуждается пожилая пенсионерка, которая осталась одна в своем закрытом доме. Сведения подтвердились, поэтому правоохранители вместе со спасателями, которые прибыли по их сообщению, позаботились о том, чтобы доставить одинокую бабушку в безопасное место.
Кроме того, задействованы в патруль полицейские сообщают об обнаружении на маршруте опасных предметов или осколков от боеприпасов. На такие оповещения для ликвидации угроз выезжают взрывотехники и другие экстренные службы.
В житомирских полицейских, которые находились на патрули, обратился работник одного из местных предприятий. Мужчина сообщил о том, что он обнаружил подозрительные предметы на территории и в помещении цеха, и не знает, что делать. Правоохранители тут же передали сообщение экстренным службам, работники которых ограничили доступ к потенциально опасной территории и изъяли части боеприпасов, попавших на территорию предприятия.
Среди прочего, житомиряне также привлекаются к охране стратегических объектов и работают на улично-дорожной сети города.