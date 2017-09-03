Первая леди Украины посетили библиотеку в Житомире
В Житомире уже функционируют первые библиотеки в общеобразовательных школах. Первые площадки инклюзивного образования уже действуют в СОШ № 28, 23 и 6. До конца года в библиотеке откроют еще в двух школах Житомира.Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Открывала житомирские медиатеки первая леди Украины Марина Порошенко вместе с Вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко, председателем Житомирской ОГА Игорем Гундичем и Житомирским городским головой Сергеем Сухомлиним. В библиотеке дети смогут почитать книги, воспользоваться компьютером и Интернетом, распечатать свои работы на принтере. Помещение будет оборудовано удобной мягкой мебелью.
Этот проект является составной частью социальной программы «Инклюзивное образование – уровень сознания нации» и, в частности, трехлетнего научно-педагогического эксперимента по внедрению инклюзивного образования.
Жена Президента выразила благодарность всем, кто приобщился к реализации этого проекта – дизайнерам, рабочим и местным властям за то, что приложили усилия для осовременивания обучения детей.