Первые в Европе: Житомир перейдет на светодиодное освещение улиц
Для Житомира 2018 год станет многообещающим, ведь в планах – увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, которое полностью перейдет на светодиодное наружное освещение. Об этом сообщает издание «Миг».
«На энергосберегающее освещение выделили 18 млн грн из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития», – рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
Данную информацию Сергей Сухомлин разместил на своей странице в Facebook. Однако мнения житомирян расходятся. Об этом свидетельствуют их комментарии под записью. Одни считают, что такая идея требует воплощения в реальной жизни.
«Это, конечно, все супер! Городу требуется современное освещение!» – написал Роман Клещ.
Другие считают это абсурдом и лишними бескорыстными затратами.
«Ага, по 2400 грн за штуку… а те, что по 800 грн… по тендеру не проходят. Берем самое дорогое и с самыми большими откатами. Вот так и живем. Наша страна безнадежна», – написала Алина Гудз.