Повышение зарплаты педагогам и выполнен бюджет: председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма отчитался за год работы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Житомире 28 сентября состоялась выездная пресс-конференция, на которой председатель областного совета отчитался, что было сделано за год его плодотворной работы. Первой локацией стало коммунальное предприятие Житомирского областного совета аптека «Межбольничная».
«Аптека „Міжлікарняна“ начала свою работу с 1982 г. Ее уникальность заключается в том, что это единственное в области предприятие, где остался асептический стерильный блок», – отметил заместитель председателя областного совета Максим Вілівчук.
Исполняющая обязанности Алина Уткина отметила, что именно здесь производят не только медицинские препараты, но и косметические средства, которые пользуются большим спросом.
«Мы очень много делаем для педиатрии. На сегодняшний день врачи возвращаются в индивидуальных прописей. Мы очень развиваем производство. Мы объединили три аптеки, и это дало нам возможность направить все потоки производства на одно предприятие. Мы занимаемся не только изготовлением лекарств, но и запустили линию косметологии», – сказала Алина Уткина.
После экскурсии аптекой устроили переезд на коммунальное агролесохозяйственное предприятие «Житомироблагроліс».
«Предприятие „Житомироблагроліс“ было создано в 2000 г. В его состав входит 10 дочерних предприятий, на которых работает около 1,5 тыс. лиц. Количество налогов в этом году составила 110 миллионов. Стараемся выполнять все задания. Основная наша цель – насаждение новых лесов и охрана тех, что остались от наших предшественников и рациональное их использование», – отметил директор предприятия Игорь Рыбинский.
Владимир Ширма рассказал о том, что на Житомирщине существует проблема лесистости.
«По данным лесников, у нас более 50 тыс. гектаров „больного“ леса. И с этим надо что-то делать. Если не принимать никаких мер, то через год-второй мы останемся без сосны», – отметил Владимир Ширма.
После этого председатель областного совета отчитался и рассказал о том, что произошло за год его пребывания на посту.
«Если принять все местные бюджеты, за 8-9 месяцев поступило более 3 млрд грн. Если говорить об областном бюджете, то он у нас выполнен. Ожидаем, что составит 103%. Еще ожидаем, что до конца сентября это наполнение станет больше. Если говорить о наших ОТГ, то у них в этом году поступления по сравнению с прошлым больше в 2,6 раза. Сегодня в области на счетах 1 млрд 605 млн грн, на депозитах сейчас находится 192 млн грн общего фонда и 216 млн грн специального фонда. У нас есть проблемы с финансированием заработной платы и в областных коммунальных учреждениях, по районам, по некоторых территориальных общинах. Но до конца года у нас задолженности не будет. Все получат заработные платы. Говорили сегодня нашим педагогам, и все, наверное, слышали анонс нашего Премьер-министра о повышении педагогам заработной платы, так что все будет хорошо», – отметил Владимир Ширма.