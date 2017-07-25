Пограничники вместе с полицией задержали двух экстремальных туристов из Литвы
Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции продолжает осуществлять системные мероприятия по недопущению незаконного проникновения в зону отчуждения ЧАЭС посторонних лиц. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского пограничного отряда северо регионального управления государственной пограничной службы Украины.
Так, в воскресенье 23 июля в Киевской области сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда и Национальной полиции совместными действиями задержали двух человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения.
Правонарушителями оказались два гражданина Литвы 19-ти лет, которые пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось на территорию Украины иностранцы попали установленным порядком через один из пунктов пропуска.
Сейчас, за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, иностранные граждане будут отвечать согласно действующему законодательству Украины.