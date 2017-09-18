Подрядчик завершил основные работы на Южном обходе, на очереди – нанесение разметки и устройство знаков (ФОТО)
Подрядчик ЧП «Автомагистраль» завершил основные работы на дороге Т-06-14 Глубочица – Станишовка через Калиновку, Клитчин – Южном обходе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
«В ходе капитального ремонта уже выполнен демонтаж существующих цементобетонных плит, с последующим измельчением материала в дробилке. Устроено выравнивающий слой из оптимальной щебеночно-песчаной смеси и обработанную цементом основание из щебеночной смеси с добавлением цемента. После розлива битумной эмульсии проведены работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного асфальтобетона и покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – говорится в сообщении.
Общая стоимость работ составляет 34 млн 497,7 тыс. грн. На всей длине трассы устроено три съезда в поле и одно примыкание в сек. Калиновка. Строительная длина участка, на котором проведены работы, составляет 2,226 км, ширина проезжей части – 7,5 м.
Для завершения ремонта на Южном обходе н. Житомир необходимо устроить переходно-скоростные полосы, дорожные знаки со световозвращающей поверхностью, нанести разметку холодным пластиком и устроить барьерное ограждение из оцинкованной стали. Также на участках возле автобусных остановок планируется установить наружное освещение.
В связи с проведением капитального ремонта движение на участке от км 0+000 до км 2+226 автодороги Т-06-14 Глубочица – Станишовка еще закрыто. Поэтому рекомендуем водителям следить за дорожными знаками и быть внимательными во время движения.
Справочно: Т-06-14 Глубочица – Станишовка через Калиновку, Клитчин является важной магистралью в системе дорожной сети Украины, имеет выход на путь международного значения Киев – Чоп (М-06) и автомобильной дороге Житомир – Попельня – Сквира – Володарка (Г-18) и является частью северной объездной дороги вокруг г. Житомир и относится к территориальных дорог.