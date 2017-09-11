Полиция задержала браконьера, которого подозревают в убийстве жительницы Житомирской области на поле с картошкой
Начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко рассказал о раскрытии резонансного убийства, которое произошло 17 июля этого года в Радомышльском районе. Ночью в картофельном поле на окраине леса в присутствии мужа неизвестные застрелили 33-летнюю женщину.
«Мужчина с женщиной воровали картошку в поле, услышали, что движется автомобиль, и залегли в картофельном поле. Единственный свидетель – это муж убитой женщины, сказал, что когда услышал выстрел, люди из автомобиля, подбежали к ним, сказали “Это люди”! и начали убегать. Из этого мы сделали один из основных выводов, что это было сделано браконьерами. Работа оперативных работников была сделана очень большая, потому что, кроме того, что это был легковой автомобиль, больше не было никаких зачепок. За камерами видеонаблюдения была высчитана марка автомобиля, мы начали мониторить все движение машин из этого района в сторону Киева и в обратном направлении. Мы вычислили подобную машину и начали проверять владельцев машины в Киевской и Житомирской области, потом сравнивали с тем, чтобы этот владелец имел зарегистрированное оружие, и шаг за шагом мы дошли до самого виновника этого происшествия», – рассказал Вячеслав Печененко.
Также он отметил, что задержанный – 29-летний киевлянин, который стрелял из охотничьего карабина, принадлежащего его товарищу, который в ту ночь тоже был на месте происшествия.
«Свидетели – непосредственные участники этого события, и сам виновник дали показания, с ними сделано воспроизведение событий, что подтверждает, что убийство было совершено по неосторожности путем охоты на животных. Ночью киевляне ездили по территории области, с помощью тепловизора искали дичь и увидели в поле фигуры, похожие на животных. Роковой выстрел единственный был сделан, и пуля попала в голову женщине, которая на месте происшествия скончалась», – объяснил Вячеслав Печененко.
Сначала дело кварліфікували по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, однако после выяснения обстоятельств переквалифицировали на убийство по неосторожности.