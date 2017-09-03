Полиция разыскала женщину, которая обокрала пенсионера

magictr | Сентябрь 3, 2017 | Новости | Комментариев нет

Полицейские установили, что деньги из дома летнего заявителя похитила его 37-летняя односельчанка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

К Ружинскому отделение полиции обратился 78-летний житель одного из сел района с сообщением о краже из его дома 700 гривен.

В результате принятых первоочередных мероприятий полицейские установили причастность к краже 37-летней односельчанки заявителя. Женщина свою вину признала.

Все обстоятельства выясняются в рамках начатого по ч.1 ст.185 (Кража) УКУ уголовного производства.

Виновнице может грозить наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

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