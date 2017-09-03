Полиция разыскала женщину, которая обокрала пенсионера
Сентябрь 3, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Полицейские установили, что деньги из дома летнего заявителя похитила его 37-летняя односельчанка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
К Ружинскому отделение полиции обратился 78-летний житель одного из сел района с сообщением о краже из его дома 700 гривен.
В результате принятых первоочередных мероприятий полицейские установили причастность к краже 37-летней односельчанки заявителя. Женщина свою вину признала.
Все обстоятельства выясняются в рамках начатого по ч.1 ст.185 (Кража) УКУ уголовного производства.
Виновнице может грозить наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.