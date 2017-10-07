Поможет ли государство Бердычевщине в ликвидации последствий града? (ВИДЕО)
Чрезвычайная ситуация с градом на Бердычевщине может из статуса местной стать региональным. А это означает, что государство будет возмещать нанесенный стихией ущерб как жителям частных домов, так и социальной сфере. На это надеется как руководство Бердичева, так и района, которое собрало полный пакет документов, чтобы довести масштабы последствий града. Теперь с документами должны обратиться в кабмин, от которого и зависит, будет ли помощь из государственного бюджета пострадавшим. К примеру, только в городе сумма ущерба составила более 60-ти млн. грн.
«Если брать частный сектор, то расчеты ущерба составили 13 млн 700 тысяч гривен. Это еще не конечная сумма, заявления продолжают поступать. К нам поступило более 3 200 заявлений. Учреждения образования – 18 объектов на сумму почти 19 млн. грн., больничные учреждения – 2 объекта на более 1 млн. грн., учреждения культуры – 130 тысяч грн., многоэтажные жилые дома – 69 объектов на сумму свыше 20 млн. грн.», – говорит заместитель городского головы Бердичева Сергей Онофрийчук.
Что же до Бердичевского района, то здесь, по предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет около 9-ти млн. грн. Град в селах изрешетил крыши не только жителей домов, но и помещений социальной сферы. Пострадали кровли детских садов, школ, оздоровительного лагеря. А в районной больнице сумма ущерба после града достигает более миллиона гривен.
«В селе Скраглівка повреждены кровли в 545 домохозяйствах – это убытки на 4 млн 544 тыс. грн.. В Гришківцях повреждены кровли в 710 домах – убытки на 2 млн 613 тыс. грн.. В Райка повреждена кровля в 182 домохозяйствах – убытки на сумму 699 тыс. грн.. В Швайкивцы пострадало 89 домах – убытки на 134 тыс. грн.», – говорит глава Бердичевской РГА Эдуард Томашевский.
На борьбу с последствиями града глава областной администрации дополнительно из резервного фонда выделило 2, 5 млн. грн. на Бердичев и 1, 5 млн. грн. на район. По его словам, людям лучше компенсировать убытки деньгами, чем шифером. Вместе с тем Игорь Гундич отметил: почти все районы области присоединились к помощи Бердичевском, было предоставлено благотворительные листы шифера не только ОГА, но и от предпринимателей и производителей. Теперь главное донести кабмина: градобитие, как чрезвычайная ситуация на Житомирщине, имеет не местный, а региональный статус.
«Я уже докладывал, просил тогда и прошу сейчас получить региональный уровень», – говорит городской голова Бердичева Василий Мазур.
«Будем давать предложение, чтобы признать данную НС региональным, обращаться к кабмину поддержать нас в данной ситуации, выделить средства, чтобы мы могли решить все проблемные вопросы», – добавил Игорь Гундич.
Через шквальный ветер бригады, которые заменяли дырявый шифер на новый, временно прекратили работать в районе. Работы обещают восстановить в ближайшее время.