Порошенко передал армии более 200 единиц техники и проинспектировал учения ВСУ на полигоне под Житомиром
В День защитника Украины, 14 октября, президент Петр Порошенко передал на вооружение ВСУ более 200 единиц военной техники и вручил высокие государственные награды бойцам, которые защищали государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. В своем вступительном слове Петр Порошенко отметил, что еще несколько лет назад о таких объемах техники, боевых машин и танков нечего было и говорить.
«Я очень хорошо помню 2014 год. Тогда оборонная промышленность передавала партии вооружения, которого хватало лишь для взвода. А сегодня только танков мы передаем столько, что хватит для того, чтобы обеспечить комплектацию полной танковой бригады. Украинская армия сейчас становится сильнее, благодаря очередной партии вооружения, которая состоит из более 200 единиц бронетехники, артиллерии, самолетов, зенитно-ракетных комплексов и других образцов», – сказал Петр Порошенко.
Новые образцы вооружения президент осмотрел вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым, вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженком. Особое внимание привлекали к себе самолеты-истребители.
«Он прошел модернизацию на заводе. После ремонтных работ он поступит в воинской части и на нем будут выполняться дальнейшие полеты. Он будет находиться на вооружении наряду с остальной украинской военной техникой. Он предназначен для завоевания преимуществ в воздухе при любых погодных условиях», – рассказал пилот Александр Маленко.
После передачи военной техники президент отправился на полигоне 199-го учебного центра ВДВ, где наблюдал за ходом тактических учений. Подразделения, которые принимали участие в учениях, также получили обновленную технику. На полигоне передача техники и машин прошла по-военному быстро: экипажи просто пересели со старых танков и БМП на новые.
«Мне приятно было с командного пункта наблюдать боевую технику, которая вернулась из АТО. И «Баба Таня», и «Курочка», и все остальные, они очень хорошо показали, как умеют бить врага. Сегодня их увидят и все украинцы, увидят и отдадут дань уважения и воинам и танкам. Потому что в самые тяжелые времена 2014, 2015, 2016 годов, именно на ваши плечи выпали самые тяжелые испытания – остановить вооруженного «до зубов» агрессора, и вы с честью это выполнили. Именно поэтому народ сегодня отдает дань и уважение, крупнейшую в стране, защитнику Отечества», – сказал президент.
«Мы непосредственно получили новые БМП-1 модернизированы. Подразделения 30-й механизированной бригады получили БМП-2, также новейшего вооружения. И подразделения 36-й бригады морской пехоты также получили танки Т-80. Во-первых, это – броня, уже более защищенный личный состав, модернизировано вооружение. Это лучше, чем данное вооружение», – рассказал начальник штаба 5-й батальйонно-тактической группы 81-Й ОАМБр Николай Карпенко.
Фоторепортаж о визите президента смотрите здесь
Как сообщал Житомир.infoПетр Порошенко осмотрел военную технику, которую передали ВСУ. Во время визита в Житомир президент также сообщил о праздничные премии военным, которые находятся в зоне АТО.