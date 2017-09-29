Почему они советуют прочитать Конрада? (ВИДЕО)
То, что английский писатель Джозеф Конрад родился на Бердычевщине, общеизвестный факт. Им гордятся в Бердичеве, где на базе педагогического колледжа по случаю 160-й годовщины со Дня рождения писателя доказали: читать произведения Конрада сейчас не только актуально, но и модно. Его творчество и жизнь собрали в стенах колледжа научную элиту Украины и гостей из-за рубежа на научно-практическую конференцию международного уровня.
«Вопросы философии, истории, больше всего вопросов из литературы, психологии, педагогики, социологии. У нас такая многовекторная разговор. Радует то, что люди, которые еще вчера были далеки от Конрада, а сегодня поняли, что его читать надо и что это и модно, и актуально», – говорит Тамара Бабийчук, кандидат педагогических наук, преподаватель-методист Бердичевского педагогического колледжа.
Тем, кто еще ни разу не читал произведений писателя, непременно советуют это сделать студенты колледжа. Они с радостью берутся ставить театрализованные отрывки произведений писателя, делают рекламу его произведениям. Более того, вместе с педагогами открывают уголок Конрада в одной из аудиторий. Студенты уверены: вам понравится читать его произведения, потому что в них вы найдете ответы на немало вопросов.
«Я бы посоветовала читать современной молодежи произведения Конрада том, что они интересные, в них освещаются различные актуальные сегодня проблемы, проблемы любви, смысла жизни», – рассказывает Диана Мовчан, студентка.
«Раньше я даже не знала, кто такой Конрад, не читала его произведения, не сознавала, какой он великий человек. А сейчас я прочитала его роман «Сердце тьмы» и писала научную работу по этому произведению, мне понравилось его читать. Он смог осветить проблемы расизма, разных человеческих взглядов, смысла человеческой жизни», – говорит Людмила Беленькая, студентка.
«Это мой земляк и я считаю, что имею знать больше о нем, узнавать и всем рекомендовать читать его произведения и интересоваться творчеством», – говорит Анастасия Повійчук, студентка.
Со слов педагогов, произведений Джозефа Конрада к сожалению нет в учебной программе. А жаль, у них, говорят, дети бы нашли немало полезного для себя.
«Сегодня мир оказался перед большими вызовами и вот как тут не потеряться, не само уничтожиться, как сохранить духовное в себе – об этом в книгах Конрада. Он нам дает советы, которые надо уметь читать, уметь видеть и пользоваться ими», – говорит Тамара Бабийчук.
Профессор Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды госпожа Анна говорит: Джозефа Конрада можно встретить в роли персонажа в романе Марио Варгаса Льосы, – автора, который получил Нобелевскую премию. Поэтому книголюбы имеют шанс открыть писателя с новой для себя стороны.
«Стоит ли вообще читать. Кто любит странствия, то, что сегодня называют экшн, острые приключения, события, острые морально-этические коллизии, тот будет читать Конрада. Я всем советую: читайте, вы обогащаете свою жизнь, потому проживаете еще несколько существований с литературными героями и обогащаете миры, в которых вы живете», – говорит Анна Токмань, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды.
Посетили конференция в колледже уважаемые гости из-за рубежа и послы Великобритании и Польши в Украине.