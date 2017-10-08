Почетный житель Нью-Йорка приехал на Житомирщину восстанавливать родственные связи (ФОТО)
Житомирскую область, а именно Ружинский район, посетил почетный житель города Нью-Йорк, советник по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Гіліані – Сэм Кислин. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
Сэм Кислин посетил в Ружине еврейское кладбище и еврейские захоронения. Встречал его на Ружинщині заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.
«Дедушка Сэма Кисліна родом из Ружинского района, где был расстрелян немцами, потому он приехал, чтобы восстановить связь с семьей», – говорится в сообщении.
Справочно:
Сэм Кислин родился в Одессе в 1935 году. В начале 70-х годов он эмигрировал в Соединенных Штатов вместе с женой Людмилой, дочерью Региной и сыном Давидом.
В 1992 году он создал компанию Trans Commodities, Inc., которую в конечном счете превратил в одну из крупнейших в мире торговых фирм. Компания специализируется на международной купле и продаже металлических изделий, одновременно инвестирует в развитие инфраструктуры и производственных процессов мельниц, расположенных в Украине.
В 1994 году господин Кислин был назначен советником по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Гіліані.
В 2003 году Нью-Йоркская городская рада отметила званием «Почетный гражданин» города Нью-Йорк.
Кроме того, господин Кислин и его жена Людмила уже давно являются сторонниками многих благотворительных проектов, которые помогают еврейским семьям уехать из бывшего Советского Союза и переехать до других частей мира, в том числе Израиль.
Также он активно работал в институте Беэр-Хагола, который является крупнейшей школой в Соединенных Штатах, которая занимается исключительно воспитанием детей еврейских иммигрантов. Его вклад в образование отметили – библиотека колледжа в районе Шаара Ханегова в Беэр-Шеве (Израиль) носит его имя.