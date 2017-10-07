Почти пять тысяч житомирян уже отдали свои голоса за лучшие проектные предложения Бюджета участия
С 1 октября в Житомире продолжается общегородское голосование за лучшие проектные предложения бюджета участия. По состоянию на 16:00 час свои голоса отдали 4826 житомирян. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Голосование продлится до 10 октября. Проголосовать можно самостоятельно на сайте городского совета с помощью банковской карты и системы ВankID. ВankID – способ электронной идентификации граждан через украинские банки. Банк, клиентом которого вы являетесь, имеет информацию о вас – ФИО, место проживания и тому подобное.
Также, свой голос можно отдать в пунктах голосования: Житомирский городской совет, Короловська и Богунская районные советы. Пункты для голосования работают с 1 по 10 октября с понедельника по пятницу с 10:00 по 19:00 и с субботы по воскресенье с 11:00 по 15:00.