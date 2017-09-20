По апелляционной жалобе прокуратуры Житомирщины задержанного со взяткой сельского голову взят под стражу
В среду, 20 сентября 2017 г., апелляционную жалобу прокуратуры Житомирской области относительно избрания задержанному во время получения взятки сельскому голове пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста апелляционным судом Житомирской области удовлетворен, постановление суда первой инстанции отменено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Зато апелляционным судом области принято новое решение, которым в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 50 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Напомним, что председателя сельского совета Малинского района задержан во время получения 500 долларов США неправомерной выгоды, за которую чиновник содействовал в выдаче решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность участка земли.
По ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем прокуратуры области о взятии задержанного под стражу, постановлением Королевского районного суда г. Житомира избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Такое решение суда первой инстанции было обжаловано органами досудебного расследования в апелляционном суде, которым жалоба удовлетворена.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УКУ под процессуальным руководством прокуратуры области проводит следственное управление Главного управления Нацполіції в области.