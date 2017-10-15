По случаю праздника защитники Житомирщины получили награды от председателя облгосадминистрации (ФОТО)
В День защитника Украины советник председателя ОГА по вопросам социальной защиты участников боевых действий Виталий Сахацкий поздравил военнослужащих Житомирщины с праздником. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Грамоты и благодарности от руководства области Виталий Сахацкий вручил 14 октября в Житомире во время неформального общения с бойцами 95 отдельной аэромобильной бригады и добровольческого батальона.
От имени председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича он пожелал защитникам крепкого здоровья, силы и терпения.
«Спасибо вам за то, что в свое время взяли на себя ответственность за жизни украинцев. И спасибо за то, что и сейчас преданно и смело служите нашей Родине. Пусть всегда будет мир в ваших домах, в ваших сердцах и в нашей Украине», – поздравил бойцов Виталий Сахацкий и вручил почетные грамоты от облгосадминистрации и благодарности от областного совета.
К поздравлениям также присоединился Центр помощи участникам АТО при облгосадминистрации, представители которого вручили подарки военным.