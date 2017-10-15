По состоянию на 15 октября систему отопления включено в 98,5% домах жилищного фонда города
Во вторник, 11 октября, в Житомире начался отопительный сезон. По состоянию на 12:00, 15 октября систему отопления включено в 98,5 % домах жилого фонда города. Из 19 лечебных учреждений отапливаются 19 (100 % отопления ). Подключено к отоплению 100% общеобразовательных учебных заведений . К отоплению подключено 38 (из 39, не подключен ДОУ №73 ул.Бориса Тена 82-А) дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Общее количество домов 947. Не подключено 12 жилых домов, из-за возникновения технических повреждений . Соответствующими службами принимаются меры направлены на устранение повреждений и последующего подключения домов к теплоснабжению.
Осуществить подключение указанного количества объектов к теплоснабжению в сжатые сроки по техническим причинам не возможно, кроме этого имеет место возникновение локальных повреждений, как на внешних так и на внутридомовых сетях теплоснабжения.
«Работа по включению отопления продолжается. Специалисты КП «Житомиртеплокоммунэнерго» работают непрерывно, чтобы как можно быстрее подать тепло в дома. Просим житомирян в случаях отсутствия тепла в своих зданиях немедленно сообщать на телефон горячей линии: 554-000 Call-центр КП «Житомиртеплокоммунэнерго» или КП «Городской информационный центр» Житомирского городского совета 15-80, (0412)481-481. Телефоны «горячей линии» работают круглосуточно», – подчеркивает Александр Фещенко, заместитель городского головы.
«В целом процесс запуска отопления происходит в рабочем режиме. За эти дни произошло несколько порывов на сетях, но теплоснабжающие организации сразу реагируют и выполняют ремонтные работы», – говорит Андрей Онищенко, начальник управления жилищного хозяйства городского совета.
«ОСМД на 100% готовы к подключению отопления. Из 141 уже отапливаются 115 домов», – отмечает начальник управления муниципального развития городского совета Артем Ражев.