Праздничный концерт, клоуны, аттракционы и детский смех: жители Маликова празднуют День микрорайона.
Около тысячи жителей микрорайона Маликова пришли отпраздновать День микрорайона. На сцене недалеко от Бульвара Польского выступили детские коллективы и хореографические коллективы. Детей развлекали клоуны и фіксики. В центре микрорайона развернули батуты и обустроили фудзону.
Житомирский городской председатель также приехал поздравить жителей Маликова.
«Всегда приятно приезжать на такие события. Микрорайон меняется в лучшую сторону. Вскоре здесь появится новое футбольное поле. Уже установлен современный тренажерный площадка. Также мы планируем провести реконструкцию Бульвара Польского. В этом году на конкурс бюджет участия ваш микрорайон подал пять проектов по благоустройству. Желаю вам удачи голосуйте за свои проекты и Маликова станет еще более комфортным для проживания», – сказал городской голова Сергей Сухомлин.
Депутат Житомирского городского совета Татьяна Оноприенко также поздравила жителей с праздником.
«Спасибо каждому, кто пришел и присоединился к нашему празднованию. Вместе мы большая сила. Совместной работой и новыми проектами, мы каждый день делаем наш микрорайон лучше», – говорит Татьяна Оноприенко.