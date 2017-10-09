Председатель Житомирской ОГА назначил временного начальника управления культуры

magictr | Октябрь 9, 2017 | Новости | Комментариев нет

Исполнять обязанности начальника управления культуры Житомирской облгосадминистрации будет Татьяна Парфентієва. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Игорь Гундич.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке начальника управления культуры Житомирской областной государственной администрации, исполнение обязанностей начальника указанного управления на главного специалиста отдела планово-финансовой работы управления культуры Житомирской облгосадминистрации Парфентієву Татьяну Николаевну с 9 октября», – говорится в документе.

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