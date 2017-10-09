Председатель Житомирской ОГА назначил временного начальника управления культуры
Октябрь 9, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Исполнять обязанности начальника управления культуры Житомирской облгосадминистрации будет Татьяна Парфентієва. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Игорь Гундич.
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке начальника управления культуры Житомирской областной государственной администрации, исполнение обязанностей начальника указанного управления на главного специалиста отдела планово-финансовой работы управления культуры Житомирской облгосадминистрации Парфентієву Татьяну Николаевну с 9 октября», – говорится в документе.