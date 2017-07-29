Председатель облгосадминистрации Игорь Гундич отправил управления экологии на месяц в “круиз”
Лишь 26% от общего количества водных объектов на Житомирщине находятся в аренде, а остальные 74% – используется не по назначению, или же без надлежащего оформления договоров аренды. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
Это выявило управление экологии ОГА на выполнение поручения председателя облгосадминистрации Игоря Гундича по проведению инвентаризации водных объектов.
Председатель ОГА Игорь Гундич дал месяц управлению экологии и природных ресурсов на инспектирование водных обьетив во всех районах области для заключения договоров аренды или перерасчета стоимости аренды. Цель – увеличение поступления в местные бюджеты.
«Август месяц – как раз хорошая пора, чтобы управление экологии сделало круиз по водным объектам и завершило «бархатный сезон» с пользой для области. Должны проинспектировать ставки во всех районах, где так называемые хозяева не платят аренду, или платят копейки, хотя исправно выращивают рыбу или и вообще установили охрану. Это в интересах самих общин и районов. Ведь именно они получают налоги, которые могут использовать с пользой для населения», – сказал председатель ОГА.
Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации, на Житомирщине проинвентаризировано 1849 водных объектов, общая площадь которых составляет 16 тысяч 514. Из них лишь 491 – находятся в аренде, что составляет 26 % от общего количества.
«Устроит только один результат – увеличение поступления в бюджет», – подытожил председатель ОГА Игорь Гундич во время совещания с руководителями районов.
Напомним, что до 1 сентября должны быть сформированы госпитальные совета в полном составе и будет создано около 30 інклюзивно-ресурсных центров на Житомирщине.