Презентация межрегионального художественного пленэра, фотовыставки, фестиваль и праздничные концерты: как в Житомире будут праздновать день украинского казачества
По случаю празднования Дня украинского казачества, праздника Покровы и Дня защитника Украины в Житомире запланирована насыщенная программа мероприятий. Среди запланированного – презентация межрегионального художественного пленэра, фотовыставки и фестиваль, праздничные концерты. Об этом сообщает управление культуры Житомирского городского совета.
Мероприятия проводятся с целью достойного чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, а также с целью содействия развитию народного творчества и возрождение национальных традиций, эстетического воспитания современного поколения. Кроме того, в рамках празднования Святой Покровы 14 октября состоится «Покровское свадьбы на Замковой» с участием молодоженов Владимира и Татьяны. Бракосочетание состоится за древними украинскими традициями и обрядами.В программе «Покровского свадьбы на Замковой»:
– реконструкция обряда бракосочетания с настоящими молодоженами за старинными украинскими традициями;
– фуд – корт в виде свадебного шатра;
– выступления известных фольклорных коллективов города и области;
– выступление фолк-рок-группы «DrymbaDaDzyga»
– показательная тематическая реконструкция казацкого уклада и быта;
– мастер-классы по народному творчеству;
– ярмарка кузнецов и гончаров, других видов украинского ремесленничества и творчества;
– общегородская акция «Житомир вышитый»;
– приготовление и угощение фирменного блюда на Покрову;
– тематические фотозони.
Справочно: 14 октября – День Украинского казачества. Праздник отмечается ежегодно 14 октября в день Святой Покровы Пречистой Богородицы. Также в соответствии с Указом Президента Украины от 14 октября 2014 года № 806/2014 в этот день отмечается и государственный праздник – День защитника Украины.