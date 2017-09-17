Президент Украины уволил главу Черняховской райгосадминистрации
Сентябрь 17, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Игнатенко с должности председателя Черняховской районной государственной администрации. Соответствующее распоряжение подписал Петр Порошенко 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
“Освободить Игнатенко Павла Михайловича с должности председателя Черняховской районной государственной администрации Житомирской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне”,– говорится в распоряжении Президента Украины.