Президент Украины уволил председателя Ружинского РГА

magictr | Сентябрь 3, 2017 | Новости | Комментариев нет

Президент Украины Петр Порошенко уволил Наталью Скавінську с должности председателя Ружинской районной государственной администрации.

Соответствующее распоряжение подписал Петр Порошенко вчера, 1 сентября.

“Освободить СКАВІНСЬКУ Наталью Гавриловну с должности председателя Ружинской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным ею заявлением”,– говорится в распоряжении Президента Украины от 01 сентября 2017 года.

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