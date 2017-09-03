Президент Украины уволил председателя Ружинского РГА
Сентябрь 3, 2017 | Новости | Комментариев нет|
Президент Украины Петр Порошенко уволил Наталью Скавінську с должности председателя Ружинской районной государственной администрации.
Соответствующее распоряжение подписал Петр Порошенко вчера, 1 сентября.
“Освободить СКАВІНСЬКУ Наталью Гавриловну с должности председателя Ружинской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным ею заявлением”,– говорится в распоряжении Президента Украины от 01 сентября 2017 года.