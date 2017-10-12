Премьера проекта «Жизнь на грани»: трагедии, которых можно избежать
17 октября в 13:00 на «Интере» – премьера цикла психологических мелодрам «Жизнь на грани». В основе каждого выпуска – реальные истории людей, о которых говорили, писали, показывали сюжеты на ТВ. Но любой телесюжет рассказывает только о фактах, в лучшем случае – о причинах того, что произошло. Цикл «Жизнь на грани» исследует внутреннее состояние героев, их взаимоотношения, психологию. Команда проекта и его ведущая Жанна Тихонова считают: учиться надо на чужих ошибках…
Главные герои нового проекта собственного производства телеканала «Интер» – люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Ведь никто из нас не застрахован от внезапных проблем, неприятностей и катастроф.
Разве могла одна из героинь проекта, счастливая жена и любящая мать, предсказать, какую угрозу ее счастье несет новая милая соседка? Ничего не подозревая, она знакомит ее с мужем и ребенком, делится секретами и планами на будущее … Как можно было догадаться, что приятельница – биологическая мать ее дочери?
Или, например, пара молодых людей на своем авто случайно сбивает женщину на пешеходном переходе. Все знают, как нужно поступить: остановиться, оказать первую помощь, вызвать скорую и полицию. Но у наших героев за несколько дней намечена свадьба. И вот они оказываются перед выбором: тюрьма или ЗАГС, остановиться и помочь или скрыться с места происшествия?
Еще один герой программы однажды находит на капоте своего автомобиля ребенка… Кто-то узнает, что его несовершеннолетняя дочь беременна, а кто-то подбирает чужой кошелек с крупной суммой, зная, кому он принадлежит … С этого момента их жизнь делает крутой поворот. События заставляют людей выбирать между законом и моралью, справедливостью и состраданием, совестью и благополучием. И их поступки непредсказуемы и часто неоднозначны. Разобраться в них зритель сможет вместе с проектом “Жизнь на грани”.
«Привычный взгляд на жанр мелодрамы – это разделение персонажей на “добрых людей” и “воров”, но в жизни так не бывает. Герои программы “Жизнь на грани” стоят перед выбором и делают его осознанно. Они могут объяснить свое поведение. Но почему же тогда этот их поступок не воспринимается противоположной стороной? Почему моральный выбор одного героя входит в противоречие с другой моралью? Где истина? В каждой истории зритель имеет возможность разобрать ситуацию и сделать свой выбор, понять, на чьей он стороне», – рассказывает шеф-редактор проекта Олег Гершкович.
Истории цикла поднимают вечные темы: взаимоотношения поколений, родительский долг, инстинкты и мораль, проступок и наказание. И оказывается, что в современном мире они столь же актуальны, как и 100, 200 лет назад. В человеческих чувствах и отношениях мало что изменилось, несмотря на появление мощных гаджетов, пластиковых карт и современных средств передвижения и связи. Людей так же волнуют любовь, дети, семья, дружба, отношение к тем, кто слабее. Задача проекта – показать, что проступок всегда влечет за собой наказание. Оно не всегда видимое, не всегда конкретное. Но зритель обязательно проведет логическую связь между действиями людей и их результатами.
«Мы стараемся для наших зрителей в каждом проекте заложить какой-то смысл. В цикле «Жизнь на грани» – сложные и неоднозначные человеческие истории. Мы берем крайние проявления и разбираем подробно, как люди принимают решения, какова мотивация их поступков. Ведь любой поступок имеет следствие. Сила человека и его человечность заключаются в том, чтобы в любой ситуации принимать правильные решения и отвечать за свои поступки. В этой программе нет линейных решений, нет плохих и хороших людей. Это такая жизненная серая зона. Зритель до последней минуты не может понять, чем закончится история, какой выбор сделают герои и как он сам поступил бы на их месте. Этим проект и интересен», – говорит Анна Безлюдна, руководитель Inter Media Group.
Герои программы попадают в сложные обстоятельства, в которых, на самом деле, может оказаться каждый. Это держит в напряжении, заставляет зрителей более пристально следить за развитием событий, анализировать мотивы героев и предвидеть последствия. Возможно, однажды такой опыт поможет еще кому-то сделать правильный выбор в похожей ситуации.
Разобраться в психологии людей и отношениях поможет ведущая проекта Жанна Тихонова. Она замечает мельчайшие детали поведения персонажей и дает точную оценку того, что происходит.
«При всем нашем разнообразии и непохожести друг на друга, ситуации, в которые мы можем попасть, очень похожи. У всех нас не так много вариантов развития обстоятельств. Похожие ожидания, стремления, представления о счастье и несчастье. Надеюсь, что с помощью нашей программы кто-то сможет найти решение своей проблемы. Научиться тому, что не надо усиливать. Надо слышать друг друга. Надо учиться понимать и прощать. Что маленький обман непременно повлечет за собой большую ложь и что все тайное становится явным. И жить надо по совести», – говорит Жанна Тихонова.
Каждая история – уникальная возможность для зрителя научиться на чужих ошибках обходить стороной острые углы судьбы.
Премьера проекта “Жизнь на грани” состоится 17 октября, во вторник, в 13:00. Смотрите на телеканале “Интер” сразу две увлекательные жизненные истории.