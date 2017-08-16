Продолжается прием заявок на участие в “Кубке городского головы Житомира по футзалу”
В конференц-зале гостиницы “Житомир” 14 августа состоялось собрание накануне старта ежегодного турнира “Кубок городского головы Житомира по футзалу”. На собрании обсудили формат турнира, финансовые и другие организационные вопросы.
Кубок городского головы Житомира стартует 21 августа. Турнир будет проходить в зале ФОКу вечером по будням, где команды ожидает групповой этап и раунд плей-офф. Окончательно схема розыгрыша, игровые дни и календарь матчей будут известны по окончанию собрания, которые состоятся 18 августа.
Свое участие в Кубке городского головы уже подтвердили 13 команд:
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ФК “Инбев”
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ФзК “Штурм”
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ФК “Атлет-Житомир”
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Форестер
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Актив-Агро
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Олесана
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ЖГТУ
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СК “Импульс”
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Роял-сити
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ФзК “Форца”
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Львы KROSCHU
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ГазМяс
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Олимпик
Команды могут подавать заявки на участие до 18 августа.