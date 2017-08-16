Продолжается прием заявок на участие в “Кубке городского головы Житомира по футзалу”

magictr | Август 16, 2017 | Новости | Комментариев нет

В конференц-зале гостиницы “Житомир” 14 августа состоялось собрание накануне старта ежегодного турнира “Кубок городского головы Житомира по футзалу”. На собрании обсудили формат турнира, финансовые и другие организационные вопросы.

Кубок городского головы Житомира стартует 21 августа. Турнир будет проходить в зале ФОКу вечером по будням, где команды ожидает групповой этап и раунд плей-офф. Окончательно схема розыгрыша, игровые дни и календарь матчей будут известны по окончанию собрания, которые состоятся 18 августа.

Свое участие в Кубке городского головы уже подтвердили 13 команд:

  • ФК “Инбев”

  • ФзК “Штурм”

  • ФК “Атлет-Житомир”

  • Форестер

  • Актив-Агро

  • Олесана

  • ЖГТУ

  • СК “Импульс”

  • Роял-сити

  • ФзК “Форца”

  • Львы KROSCHU

  • ГазМяс

  • Олимпик

Команды могут подавать заявки на участие до 18 августа.

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