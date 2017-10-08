Прокуратура Житомирской области начала два уголовных производства по фактам коррупционных деяний
Прокуратурой Житомирской области организовано рассмотрение двух сообщений движения «Под контролем» о возможных нарушениях законодательства относительно финансового контроля депутатами Андрушевской городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
«Во время рассмотрения указанных сообщений установлено, что один из депутатов Андрушевской городского совета, в нарушение требований ч. 1 ст. 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции», на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не подал до 01.05. 2017 ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год.Кроме того, выявлен факт незаконного обогащения другим депутатом этого же совета», – говорится в сообщении.
Сведения о правонарушениях Бердичевской местной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 366-1, 368-2 УК Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит Андрушівське отделения полиции Бердичевского ОП ГУНП в области, процессуальное руководство осуществляет Бердичевская местная прокуратура.
Прокуратурой Житомирской области продолжается сотрудничество с общественной организацией Всеукраинское движение против политической коррупции “Под контролем” по вопросам выявления нарушений требований антикоррупционного законодательства.