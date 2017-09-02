Прокуратура изучит законность предоставления разрешительных документов на строительство автозаправки в центре Житомира
Строительство автомобильной заправочной станции на земельном участке по адресу проспект Независимости, 29 в Житомире вызвало волну беспокойства относительно экологической безопасности объекта у местных жителей, проживающих в близ расположенных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
В пятницу, 1 сентября 2017 года, руководство Житомирской местной прокуратуры встретилось с представителями местной общины, которые обратились с заявлением о законности такого строительства.
“С целью установления наличия всех предусмотренных действующим законодательством разрешительных документов на строительство объекта повышенной опасности в центре города, Житомирской местной прокуратурой решается вопрос об истребовании в соответствующих учреждениях и органах местного самоуправления разрешений”, – говорится в сообщении.
В частности, готовятся запросы к Житомирского городского совета и ряда региональных учреждений: Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, Государственной экологической инспекции, Управления Держгеокадастру, Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Управления Государственной службы Украины по вопросам труда.
После получения соответствующих официальных документов местной прокуратурой будет изучена законность предоставления всех разрешений и предоставлено юридическую оценку для принятия соответствующего решения.