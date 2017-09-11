Профильная комиссия согласовала кандидатуры руководителей коммунальных образовательных учреждений (ФОТО)

magictr | Сентябрь 11, 2017 | Новости | Комментариев нет

Постоянная комиссия по гуманитарным вопросам областного совета, которая прошла при участии заместителя председателя областного совета Максима Вілівчука, 11 сентября согласовал кандидатуры на должности руководителей двух коммунальных учреждений в области образования. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.

По результатам конкурсов, победителем на занятие должности директора коммунального внешкольного учебного заведения «Житомирский областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи» стал Юрий Коцюба. Кандидат на эту должность по специальности учитель физики и математики и в настоящее время работает преподавателем электроники в Житомирском автомобильно-дорожном колледже Национального транспортного университета.

Другой кандидат, Наталья Бордюг, претендует на должность руководителя Житомирского областного центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи. Соискатель по специальности учитель биологии и химии, работает доцентом кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Житомирского национального агроэкологического университета.

С обоими кандидатами планируется заключить контракты сроком на 3 года.

Обсуждая претендентов на должности, депутаты, в частности заместитель председателя областного совета Максим Вілівчук, подчеркнули необходимость улучшить материально-техническое состояние этих учреждений.

«В этих внешкольных учреждениях уже длительное время не обновлялась материальная-техническая база. В центре научно-технического творчества учащейся молодежи были и картинги, и трасса для картинга, есть компьютерный класс, но все это уже устарело, ведь приобретено в 2003 г. Поэтому при формировании бюджета на следующий год будем вносить предложения относительно выделения средств на приобретение более современной техники, которая бы отвечала требованиям сегодняшнего дня, чтобы привлечь и заинтересовать детей посещать внешкольные учреждения», – отметил Максим Вілівчук.

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