Профильная комиссия согласовала кандидатуры руководителей коммунальных образовательных учреждений (ФОТО)
Постоянная комиссия по гуманитарным вопросам областного совета, которая прошла при участии заместителя председателя областного совета Максима Вілівчука, 11 сентября согласовал кандидатуры на должности руководителей двух коммунальных учреждений в области образования. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного совета.
По результатам конкурсов, победителем на занятие должности директора коммунального внешкольного учебного заведения «Житомирский областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи» стал Юрий Коцюба. Кандидат на эту должность по специальности учитель физики и математики и в настоящее время работает преподавателем электроники в Житомирском автомобильно-дорожном колледже Национального транспортного университета.
Другой кандидат, Наталья Бордюг, претендует на должность руководителя Житомирского областного центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи. Соискатель по специальности учитель биологии и химии, работает доцентом кафедры экологической безопасности и экономики природопользования Житомирского национального агроэкологического университета.
С обоими кандидатами планируется заключить контракты сроком на 3 года.
Обсуждая претендентов на должности, депутаты, в частности заместитель председателя областного совета Максим Вілівчук, подчеркнули необходимость улучшить материально-техническое состояние этих учреждений.
«В этих внешкольных учреждениях уже длительное время не обновлялась материальная-техническая база. В центре научно-технического творчества учащейся молодежи были и картинги, и трасса для картинга, есть компьютерный класс, но все это уже устарело, ведь приобретено в 2003 г. Поэтому при формировании бюджета на следующий год будем вносить предложения относительно выделения средств на приобретение более современной техники, которая бы отвечала требованиям сегодняшнего дня, чтобы привлечь и заинтересовать детей посещать внешкольные учреждения», – отметил Максим Вілівчук.